Более 50 человек проверили здоровье кожи на акции в Мытищах

Прием пациентов провели онколог и дерматовенерологи. Они осмотрели кожные покровы, волосы, ногти, сальные железы и выписали пациентам необходимые рекомендации. Онкологи за время проведения акции приняли 15 человек, медики кожно-венерологического диспансера — более 40 человек.

«Это первый наш совместный опыт проведения таких акций. Самое важное, что в ходе осмотра у шести пациентов были выявлены новообразования и теперь им предстоит дополнительное обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи. Мы в очередной раз убедились, что такие акции нужны и важны. И будем продолжать эту работу», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической работе Мытищинской больницы Екатерина Суслова.

Комплексное обследование жители Мытищ смогут пройти 31 августа в поликлинике № 2. Здесь состоится акция «Онкоскрининг». Прием будут вести онкологи, стоматологи, оториноларингологи, урологи, гинекологи. Предварительно записываться на участие в акции не нужно. Достаточно подойти с паспортом, полисом ОМС регионального образца и СНИЛСом с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Юбилейная, дом № 10б.

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