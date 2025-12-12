Более 50 человек написали диктант на знание Конституции России в Мособлдуме

В День Конституции России во всех муниципалитетах Московской области прошел Молодежный правовой диктант. Участники проверили знания основного закона страны. Организатором акции выступил Московский областной молодежный парламент, а центральной площадкой стала Мособлдума. Здесь диктант вместе с депутатами писали молодые парламентарии, представители молодежных организаций и школьники — всего более 50 человек.

Перед началом диктанта участников поприветствовала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Несмотря на то что вопросы были разного формата и требовали внимания, молодые участники успешно уложились во время.

«Во всех субъектах акцию также проводят силами молодежных парламентов. И это важно, потому что кто, как не молодежь, сможет сделать интересный и необычный формат. Они готовились, сами разрабатывали задания, тесты, проводили организационную работу, при этом, замечу, досконально изучили текст Конституции», — подчеркнула Самединова.

Председатель МОМП Татьяна Некрасова напомнила, что впервые диктант провели в регионе в прошлом году. Она отметила, что инициативу молодых парламентариев тогда поддержал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и предложил сделать ее ежегодной, а также распространить на соседние регионы.

«Я считаю, такие мероприятия очень важны и полезны, потому что даже если кто-то не уверен в своих знаниях — попрактиковаться, проверить себя, думаю, было приятно и интересно каждому. Я много нового узнала для себя», — поделилась пресс-секретарь молодежного парламента Красногорска при Совете депутатов Милана Емелина.

В этом году организаторы особенно творчески подошли к подготовке заданий: в тест включили 32 вопроса — по числу лет, которые исполнилась конституции, а два дополнительных вопроса составил Игорь Брынцалов.