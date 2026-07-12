Более 50 бригад задействовали для ликвидации последствий стихии в Дмитровском округе

Спасатели, энергетики и коммунальные службы Дмитровского муниципального округа продолжают устранять последствия урагана, прошедшего по Московскому региону. Об этом написал в телеграм-канале глава округа Михаил Шувалов.

«Более 50 бригад и 30 единиц техники задействованы в ликвидации последствий мощного циклона. Работы не останавливаются ни на минуту. Спасатели, энергетики, коммунальные службы, дорожники делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в каждом уголке нашего округа», — отметил Шувалов.

Глава округа выразил особую благодарность горожанам, которые помогают службам убирать поваленные деревья. Также Шувалов заявил, что городские службы решают вопросы с подачей воды.

После ливней, града и грозы в некоторых районах зафиксировали перебои со светом. Шувалов сообщил, что специалисты «Россетей» оперативно отрабатывают каждую заявку и делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества.