Все службы перевели на усиленный режим. Как в Подмосковье устраняют последствия циклона

В Дмитрове, Дубне и Сергиевом Посаде продолжили устранять последствия непогоды

Вечером 11 июля на европейскую часть России обрушился мощный циклон «Бернадетт» — в Подмосковье из-за непогоды до сих пор падают деревья и возникают неполадки со светом. Коммунальщики продолжают оперативно устранять последствия урагана.

Дмитров

Наибольший удар от циклона получила северная и северо-восточная часть региона. В Дмитровском муниципальном округе после ливней, града и грозы в некоторых районах зарегистрировали перебои со светом.

В поселке Новосиньково жители даже столкнулись со смерчем. В связи с непогодой и шквалистым ветром коммунальные и дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

Глава округа Михаил Шувалов рассказал, что специалисты «Россетей» оперативно отрабатывают каждую заявку и делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле администрации. Дорожные бригады и сотрудники коммунальных служб убирают поваленные деревья, энергетики восстанавливают электроснабжение. По его словам, из-за работ с электросетями возможны перебои с водой.

«Уважаемые жители, прошу отнестись с пониманием. Делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства», — добавил глава округа.

Шувалов также призвал жителей не пытаться самим убирать деревья рядом с оборванными проводами и дождаться специалистов.