Все службы перевели на усиленный режим. Как в Подмосковье устраняют последствия циклона
В Дмитрове, Дубне и Сергиевом Посаде продолжили устранять последствия непогоды
Вечером 11 июля на европейскую часть России обрушился мощный циклон «Бернадетт» — в Подмосковье из-за непогоды до сих пор падают деревья и возникают неполадки со светом. Коммунальщики продолжают оперативно устранять последствия урагана.
Дмитров
Наибольший удар от циклона получила северная и северо-восточная часть региона. В Дмитровском муниципальном округе после ливней, града и грозы в некоторых районах зарегистрировали перебои со светом.
В поселке Новосиньково жители даже столкнулись со смерчем. В связи с непогодой и шквалистым ветром коммунальные и дорожные службы перевели на усиленный режим работы.
Глава округа Михаил Шувалов рассказал, что специалисты «Россетей» оперативно отрабатывают каждую заявку и делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества.
Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле администрации. Дорожные бригады и сотрудники коммунальных служб убирают поваленные деревья, энергетики восстанавливают электроснабжение. По его словам, из-за работ с электросетями возможны перебои с водой.
«Уважаемые жители, прошу отнестись с пониманием. Делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства», — добавил глава округа.
Шувалов также призвал жителей не пытаться самим убирать деревья рядом с оборванными проводами и дождаться специалистов.
Дубна
Похожая ситуация наблюдается в Дубне — коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия циклона. За несколько дней непогоды работники МБУ «Чистый город» убрали более десятка упавших деревьев.
«Одновременно очищаем ливневую канализацию от упавших веток и листвы, которые мешают отводу дождевой воды», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он поблагодарил сотрудников коммунальных служб за оперативность и попросил жителей сообщать об упавших деревьях.
Сергиев Посад
В Сергиево-Посадском округе основной удар урагана принял на себя поселок Богородское. На его территории повалило порядка 50 деревьев.
Глава округа Оксана Ероханова рассказала, что на месте работают сотрудники Мособлпожспаса.
«Основная задача сейчас — расчистка проездов и дворовых территорий, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, в том числе экстренных служб», — объяснила она.
В многоэтажном доме по улице Первая из-за штормового ветра сорвало кровельное железо, на место прибыли ремонтные бригады. Ероханова сообщила, что у работников есть все необходимые материалы, крышу восстановят в ближайшее время. Глава округа также уточнила, что держит ситуацию на контроле.
Специалисты восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, попавших в зону отключения из-за циклона. Для этого задействовали четыре бригады «Россетей».