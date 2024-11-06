Более 5 тысяч родителей Подмосковья проверили школьное питание с сентября

С начала учебного года мамы и папы подмосковных школьников принимают активное участие в проверке качества питания. К проекту «Родительский контроль» присоединились уже свыше пяти тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

«С начала учебного года свыше пяти тысяч родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, как и чем питаются их дети. В первых числах ноября мы провели опрос среди детей и выяснили, что питание нравится 97% школьников. Совместными усилиями мы работаем над повышением комфорта образовательной среды», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Проект «Родительский контроль» позволяет родителям записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого достаточно воспользоваться приложением «Моя школа» и во вкладке «Дегустация» выбрать школу и удобное время.

Родители помогают корректировать школьное меню с учетом предпочтений детей. Обратная связь делает питание в школьных столовых более качественным и разнообразным.

Развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.