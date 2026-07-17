Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по расчету платы за изменение ВРИ

С начала года на региональном портале услугой по предоставлению расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка в Московской области воспользовались около пяти тысяч раз. Это сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Вид разрешенного использования определяет назначение земельного участка. Если собственник хочет использовать землю по-другому, нужно изменить ее разрешенный статус. При этом за изменение статуса, если новая цель связана со строительством жилья, ведением личного подсобного хозяйства или садоводства, взимается плата.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Она предоставляется бесплатно в течение 12 рабочих дней. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.

В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы. Также в услуге работает умный сервис, который по кадастровому номеру заполняет основные данные об участке, проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору, и подсказывает, когда изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.

Подробности можно найти на сайте портала госуслуг Подмосковья.