Более 5 тысяч процедур ЭКО запланировали в Подмосковье в 2024 году

Процедуры экстракорпорального оплодотворения проводят в Подмосковье по нацпроекту «Демография». В этом году в Московской области запланировано проведение свыше пяти тысяч процедур ЭКО.

«В Московской области с целью повышения доступности медицинской помощи бесплодным парам во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья, а также упрощена система отбора и направления пациенток на получение процедуры ЭКО в рамках программы ОМС», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Парламентарий подчеркнул, что объем финансирования на эти цели превышает 500 миллионов рублей. Отмечается, что в 2023 году процедуру провели шести тысячам женщинам. Таким образом, годовые плановые показатели перевыполнили на 11,2%.

С подробной инструкцией оформления направления на процедуру ЭКО можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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