Более 5 тысяч пар получили выплаты к юбилею семьи в Подмосковье за полгода

Выплату к юбилею совместной жизни получили уже 5,5 тысячи супружеских пар в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«В Московской области мы много внимания уделяем поддержке наших семей. Так, семейным парам, прожившим вместе много лет, предоставляется выплата к юбилею супружеской жизни», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

За первое полугодие выплаты получили 5 520 семейных пар на сумму более 31 миллиона рублей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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