Более 5 тысяч детей в Люберцах поучаствуют в представлениях к Новому году

Более пяти тысяч детей в Люберцах побывают на новогодних представлениях до конца декабря. Все ребята получат подарки к празднику.

Мероприятия пройдут в учреждениях культуры.

«С 20 по 26 декабря учреждения культуры городского округа организуют серию праздничных мероприятий. В рамках программы запланировано провести 22 новогодних представления, посетить которые смогут более пяти тысяч юных зрителей. Каждый ребенок получит традиционный праздничный подарок», — сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации Илья Рожников.

Праздники запланировали в театре кукол «Радуга» в Томилине, во Дворце культуры в Люберцах, во всех филиалах Красковского культурного центра и в ДК «Энергетик» в Дзержинском.

Помимо этого, для всех жителей Люберец организуют спектакли и концерты — всего более 20 мероприятий.