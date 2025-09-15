Более 5 тысяч человек посетили празднование Дня города в Королеве

Жители Королева отметили 87-летие города. Для них подготовили множество спортивных и развлекательных мероприятий.

Утром на Центральной площаде прошел «Марафон зарядок». Утреннюю гимнастику провели серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Алиса Тищенко, а также абсолютная чемпионка России и победительница Игр БРИКС Анна Попова. Все желающие присоединились к программе «Корпан Эйр», которую провела ведущий тренер России по дыхательной гимнастике Марина Корпан.

В микрорайонах прошли развлекательные мероприятия. В общественных пространствах выступили творческие коллективы, для детей подготовили мастер-классы, игры, конкурсы и спортивные мероприятия.

В Центральном парке провели ярмарку вакансий, в которой приняли участие ПАО «РКК Энергия», АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» и многие другие.

На пешеходной аллее на Октябрьской улице прошла выставка ретро-автомобилей. На городских спортивных объектах организовали турниры и соревнования, включая Кубок Главы по плаванию в бассейне «Вымпел».

Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России подготовил выставку в ДК «Юбилейный». Для посетителей представили китель и картины первого начальника института Алексея Ивановича Нестеренко, а также макеты ракет и военной техники.

Молодежный центр «Космос» представил программу, включающую танцы, мастер-классы и выступления рэп-исполнителей. Особым событием стало выступление сотрудника АО «ЦНИИмаш» Арсения Котовского, который поделился уникальными фотографиями и рассказами о жизни космонавтов на Международной космической станции.