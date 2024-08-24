Более 5 тонн гумпомощи собрали депутаты из Ногинска для Курской области

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Две большие партии гуманитарной помощи уже отправили из Ногинска в Курскую область. Третья прибудет со дня на день. Сбор необходимых вещей для пострадавших продолжится.

Буквально за считанные часы депутаты Богородского округа собрали более пяти с половиной тонн груза. Это продукция местного производства: детское питание, вода, средства личной гигиены, бытовая химия, медикаменты. Груз доставят в распределительный пункт в Реутове, затем его отправят в Курск.

«Нужно было сделать все оперативно. В конце сентября большую помощь снова отправим участникам СВО и также в Курскую область», — сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Внести свой вклад в гуманитарную миссию, помочь жителям Курской области можно и сейчас. Вещи первой необходимости принимают в центре «Про молодежь» по адресу: город Ногинск, улица Советская, дом № 45.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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