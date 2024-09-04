Более 5 случаев незаконного сброса стройотходов выявили в Пушкино с 1 июля

В Пушкинском городском округе выявляют нарушителей, которые выбрасывают строительные отходы на контейнерных площадках. С 1 июля зафиксировали 7 таких случаев в Ивантеевке.

В Ивантеевке городского округа Пушкинский с 1 июля выявили 7 эпизодов незаконного сброса мусора на контейнерных площадках. Больше всего правонарушений зафиксировали на Оранжерейной улице в районе дома № 11, а также вблизи дома № 39 на Студенческом проезде. Причем в трех из семи случаев система видеонаблюдения отследила один и тот же автомобиль.

Напомним, что жители Подмосковья обязаны утилизировать отходы в том населенном пункте, где они проживают. Нарушителям-физическим лицам грозит штраф в размере до 70 тысяч рублей, для должностных лиц его установили до 100 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей, если юридическое лицо незаконно вывезло мусор.

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