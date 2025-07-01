Более 5 километров тротуарной сети отремонтировали в Люберцах

Дорожные службы отремонтировали в городском округе Люберцы 15 участков пешеходной сети и обновили шесть тротуаров. Общая протяженность работ составила 5,347 километра, а площадь — свыше 11 тысяч квадратных метров.

Реконструкцию провели в городе Люберцы на улицах Строителей, Южной, Власова, Юбилейной, Комсомольской, Кирова, 8 Марта, Попова, Смирновской, в Хлебозаводском и Больничном проездах, а также на участке между домами № 375 и № 403 на Октябрьском проспекте. Таже работы выполнили в Красково на улице Карла Маркса, Гладкова и в коттеджном поселке «Марусин Луг». Пешеходные дорожки обновили и на Пионерской улице в Малаховке.

«Во время выездной администрации поступило обращение жителей по обустройству тротуара от остановки „улица Московская“ до Люберецкого завода „Монтажавтоматика“. Специалисты Муниципального учреждения „Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства“ со стороны Котельнического проезда уже уложили асфальтовое покрытие. Общая протяженность тротуара составит 160 метров», — рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Со стороны Смирновской улицы дорожные строители выполнили подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. Работы по обустройству тротуара планируют завершить до конца этой недели.

Помимо этого, до школы № 7 на Угрешской улице в городе Дзержинском также благоустроят пешеходную дорожку, работы проведут до 1 сентября.