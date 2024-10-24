Более 5 километров теплосетей отремонтировали в Люберцах в 2024 году

Отопительный сезон в Люберцах начался 27 сентября. В рамках подготовки к нему в городском округе провели капитальный ремонт теплосетей.

Руководитель муниципалитета Владимир Волков рассказал, что работы по замене труб выполнили на улице Карла Маркса, дома № 90 и 90, корпус 2, Пролетарской улице, дом № 5, улице Некрасова, дом № 11/1, от котельной по улице Попова до улицы Побратимов, на Дорожной улице, дом № 9, улице Лорха, дом № 15, и на улице Текстильщиков в Октябрьском.

Всего было капитально отремонтировано 5,3 километра теплосетей. Сейчас специалисты занимаются благоустройством окружающей территории, которое должно завершиться до 15 ноября.

Глава округа напомнил, что все социальные объекты и жилые дома в Люберцах получают отопление в полном объеме. В случае отсутствия тепла в доме жители могут обратиться в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (800) 350-19-66, 8 (499) 575-00-55.

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