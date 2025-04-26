Более 4600 жителей написали «Диктант Победы» в Химках

В этом году историческая акция «Диктант Победы» стала самой масштабной за все годы проведения: тестирование прошло на 35 тысячах площадок по всей России и в 90 странах мира. В городском округе Химки к проекту присоединились свыше 4600 жителей.

Глава Химок Елена Землякова написала «Диктант Победы» в школе «Флагман». Вместе с ней в акции приняли участие депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров.

По словам Елены Земляковой, память о подвигать предков — это то, что объединяет народ и делает его сильнее.

«Наш успех — в единстве поколений. Спасибо каждому участнику за вклад в сохранение этой памяти», — поблагодарила руководитель муниципалитета.

Для проведения диктанта в Химках подготовили 36 площадок, в том числе зону вылета терминала в аэропорту Шереметьево. Участникам акции раздадут сертификаты, а победителям вручат дипломы. Самых лучших пригласят на Парад Победы 9 мая. Абитуриентам, получившим за тестирование высокие баллы, добавят очки при поступлении в вузы.

«Акция „Диктант Победы“ помогает прочувствовать неразрывную связь поколений и осознать величие подвига наших предков. Каждое предложение и задание — ступень на пути понимания важности сохранения исторической памяти», — отметил Сергей Малиновский.

Напомним, что акцию «Диктант Победы» проводят с 2019 года. Инициатором мероприятия выступила партия «Единая Россия» при поддержке Российского военно-исторического общества в рамках проекта «Историческая память».