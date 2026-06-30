Более 450 пешеходных дорожек благоустроили в Подмосковье

Благоустройство пешеходных коммуникаций продолжается в Подмосковье. С момента запуска программы в регионе привели в порядок 470 народных троп, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

На 180 народных тропах плитку заменили на асфальт. Еще в 290 местах создали или отремонтировали пешеходные дорожки. Работы включают подготовку прочного основания, установку бордюров, укладку покрытия и посев газона. Ширина тропинок — два метра.

В местах, где пешеходные дорожки уже проложены, плитку меняют на асфальт для упрощения содержания.

По программе в Балашихе и Химках обустроили по 36 тропинок, в Одинцове — 29, в Красногорске — 26, в Люберцах — 21.

Глава министерства Игорь Даниленко отметил, что в этом году программу увеличили вдвое. В планах привести в порядок более тысячи дорожек.

«Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц», — сказал он.

Ознакомиться с адресным перечнем благоустройства можно на сайте министерства.