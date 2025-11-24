Более 4,5 млн человек в Подмосковье вакцинировались от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Процедуру уже прошли более 4,5 миллиона человек.
Сделать прививку жители могут в поликлинике или мобильном комплексе, а также в школах и детских садах.
«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что вакцины эффективны против всех штаммов, циркулирующих сегодня в Подмосковье», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Перед вакцинацией врач проводит осмотр на предмет противопоказаний.
Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegram-бот.