Более 4,5 млн человек в Подмосковье вакцинировались от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Процедуру уже прошли более 4,5 миллиона человек.

Сделать прививку жители могут в поликлинике или мобильном комплексе, а также в школах и детских садах.

«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что вакцины эффективны против всех штаммов, циркулирующих сегодня в Подмосковье», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр на предмет противопоказаний.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegram-бот.