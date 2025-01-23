Более 45 ям на дорогах устранили с начала года в Лосино-Петровском округе

Глава муниципалитета Сергей Джеглав провел очередное оперативное совещание в администрации. Одной из главных тем обсуждения стал ямочный ремонт дорог.

Погодные условия для выполнения работ были благоприятными. С начала текущего года дорожники ликвидировали 47 ям на улицах Строителей, Гоголя, Ленина, Дачной, Алексея Короткова и проезде Строителей — Горького.

Продолжается восстановление освещения на Петровском бульваре, которое планируется завершить до середины мая.

Глава округа заслушал доклад об итогах взаимодействия с Центром содействия строительству, созданным для оперативного решения проблем инвесторов и застройщиков объектов капитального строительства.

На совещании также была затронута тема обратной связи в сфере здравоохранения. В прошлом году поступило 595 обращений от горожан что на 95 меньше, чем в 2023 году. Для удобства жителей муниципалитета и повышения качества предоставления медицинских услуг налажена система информирования — круглосуточная работа горячей линии главного врача и льготного лекарственного обеспечения.