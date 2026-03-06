Более 440 владельцев земель в Московской области сменили назначение своих участков

За первые два месяца текущего года 440 собственников обратились за услугой Министерства имущественных отношений Московской области «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка».

Чтобы переоформить участок под постройку жилых зданий, собственникам необходимо оплатить смену его целевого назначения. Для этого нужно подать заявку через портал государственных услуг Московской области. Потребуется заполнить заявление, указав кадастровый номер территории и планируемый вид разрешенного использования. В течение двенадцати рабочих дней владелец получит предварительный расчет суммы платежа и реквизиты для оплаты.

После оплаты установленной суммы владельцы могут обратиться в Росреестр для регистрации изменений. Это делает оформление нового типа пользования землей законным процессом, который защищает права собственника и приносит дополнительный доход региональному бюджету.

«За первые два месяца этого года в областной бюджет дополнительно поступили средства в размере более 164,3 миллиона рублей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. [1]

Для удобства пользователей к услуге подключен умный сервис. Он автоматически заполняет основные данные об участке после ввода кадастрового номера и проверяет соответствие текущего разрешенного использования классификатору. Сервис также информирует о случаях, когда изменение вида разрешенного использования возможно без оплаты.

[1]: https://uslugi.mosreg.ru/services/21663