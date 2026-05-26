Более 440 тысяч жителей Люберец проголосовали за места для благоустройства

Онлайн-голосование за места для благоустройства продлится на «Госуслугах» до 12 июня. В Люберцах в опросе уже поучаствовали более 441 тысячи человек. Большинство из них выбрали сквер у пруда имени Шевченко в Томилино.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сквер у пруда имени Шевченко уже выбрали 20 тысяч человек. Еще 2,7 тысячи проголосовали за родник в Дзержинском и 1,8 тысячи — за сквер в поселке ВУГИ.

Опрос проходит в онлайн-формате. Для участия нужно выбрать в списке свой регион и понравившееся место. Территорию, которая получит больше всего голосов, благоустроят в 2027 году.