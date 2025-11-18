Более 430 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на оформление соцкарт с января

Цифровая услуга по оформлению социальных карт — одна из самых популярных в Московской области. С начала года для ее получения оформили более 430 тысяч заявлений на региональном портале. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Соцкарты предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте Московского региона, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках. Претендовать на них могут зарегистрированные в Подмосковье льготники — пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан.

Услуга по оформлению доступна на портале госуслуг Московской области. Для подачи заявления потребуется авторизоваться и заполнить электронную форму. Забрать пластиковую карту можно в выбранном при заполнении документов МФЦ.