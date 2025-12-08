Более 430 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье с начала года

В подмосковных магазинах уже появились новогодние сладкие наборы: шоколад, ассорти конфет, мармелад, суфле и другие угощения. Большая часть этих товаров от местных производителей. Московская область занимает первое место в России по выпуску кондитерской продукции, обеспечивая более 13% всего рынка.

По данным регионального Минсельхоза, в Подмосковье работают 107 кондитерских предприятий. За первые десять месяцев этого года они произвели 437,3 тысячи тонн сладостей. Среди крупнейших фабрик — «Конфаэль Коллекция» в Красногорске, «ПОБЕДА» в Егорьевске и «Волшебница» в Люберцах. Помимо классического ассортимента, производители выпускают сладости без сахара, например, шоколад на стевии или с протеином. Для детей подготовили тематические фигурки символа 2026 года, зимних персонажей и даже шоколадные раскраски.

Спрос на сладости в регионе начал расти еще в ноябре. Жители Подмосковья за месяц купили свыше 3,6 тысячи тонн конфет, что на 17 тонн больше, чем в октябре. Местные фабрики обеспечивают стабильные поставки круглый год и выпускают праздничные лимитированные коллекции. Модернизация производств помогает региону сохранять лидерство в кондитерской отрасли.