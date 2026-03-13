Более 42 тысяч человек посетили катки в Истре с начала сезона

Два катка в городском округе Истра стали центрами притяжения для любителей активного отдыха этой зимой. С начала сезона их посетили больше 42,4 тысячи жителей и гостей округа.

Площадки в Истре и Дедовске работают уже несколько лет подряд и пользуются популярностью у местных жителей. Каток на площади Дружбы в Истре принял свыше 27 тысяч человек, а в Дедовске — почти 15,4 тысячи. Здесь проходили шоу, мастер-классы и различные программы для всех возрастов.

Закрытие сезона запланировано на 15 марта. После демонтажа катка в Истре на площади Дружбы начнется масштабное благоустройство. Там появятся навес с подвесными скамейками, фонтан с амфитеатром, павильон для занятий и городских событий, детская площадка, кафе и места для спокойного отдыха.

Каток в Дедовске переоборудуют в роллердром. Он будет работать до конца осени, а с наступлением холодов снова превратится в ледовую площадку.