Более 400 жителей приняли участие в субботнике в Подольске

В Подольске более 400 неравнодушных жителей приняли участие в субботнике, в ходе которого было собрано 138 кубометров мусора на 10 различных территориях. Все необходимые инструменты для работы были предоставлены участникам прямо на местах.

Уборка прошла в микрорайонах Красная Горка, Шепчинки, Климовск, Восточный, Кузнечики, Львовский, а также в поселках Сосновый бор, Дубровицы и деревнях Борисовка и Наумово.

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин вместе с заместителем главы округа Анжелой Студеникиной, коллегами-депутатами и активными горожанами провели уборку на улице Плещеевской. Здесь с 10 утра удалось собрать около 40 мешков мусора и смёта. Участники мероприятия очистили территорию возле дома № 42, а также привели в порядок придорожную зону и прилегающие окрестности.

Во время субботника жители убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и бытовой мусор с общественных пространств округа. Собранные отходы — 138 кубометров — были оперативно вывезены сотрудниками Подольского комбината благоустройства.

Месячник чистоты в округе продлится до 29 апреля, а общеобластной субботник запланирован на 12 апреля.