Более 400 выпускников Мытищинского колледжа получили дипломы

В молодежном центре «Импульс» 428 выпускникам Мытищинского колледжа торжественно вручили дипломы. Образовательное учреждение отмечает в этом году юбилей 10 лет.

Мытищинский машиностроительный техникум основали в 1929 году при Вагонном заводе, ныне акционерное общество «Метровагонмаш». Первые выпускники получили дипломы по специальностям «техник-механик вагоностроения» и «техник-конструктор вагоностроения».

Сегодня в колледже работают более 20 направлений подготовки. Это тяжелая обработка металлов, машиностроение, монтаж, автоматизация и другие востребованные профессии. Мытищинский колледж стал главной кузницей рабочих кадров для промышленных предприятий округа.

Из 428 выпускников 88 получили дипломы с отличием. Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик поздравила ребят с успехами в учебе и пожелала профессионального роста.

Отметим, что документы на поступление в колледж принимают с 20 июня по 15 августа.