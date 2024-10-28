Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю в рамках акции «БумБатл». Сдать ненужные газеты, журналы или картон можно на любой из 48 площадок «Мегабак» или в молодежных центрах региона.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, «БумБатл — это большой проект в рамках которого проходит не только сбор макулатуры, но и экологические уроки.

«Акция „БумБатл“ направлена на формирование у жителей региона активной жизненной позиции в области природоохранной деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

В прошлом году Подмосковье заняло первое место в России по количеству собранной макулатуры.