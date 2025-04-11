Более 400 танцоров приняли участие в турнире по бальным танцам в Лыткарине

Пятый по счету турнир «Кубок Драйва 2025» по спортивным бальным танцам, собравший более 400 участников, прошел в городском округе Лыткарино. Соревнования прошли с восьмого по 10 апреля и привлекли танцоров из различных городов, включая Люберцы, Раменское, Дзержинский, Москву, а также постоянных участников из Курска, Тулы и Санкт-Петербурга.

В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от трех до 21 года, продемонстрировавшие свои навыки в европейской и латиноамериканской программах. Соревнования были разделены на несколько категорий: фестиваль танцевальных школ, средняя группа, вечернее отделение, ювеналы и старшие возрастные категории.

Организаторы турнира подготовили более 250 комплектов наград, включая кубки, призы и подарки от спонсоров. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, что подчеркнуло значимость развития спортивных бальных танцев в регионе.

«Кубок Драйва 2025» стал ярким событием в мире спортивных бальных танцев, способствуя укреплению связей между городами и популяризации этого вида спорта среди молодежи.