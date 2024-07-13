Более 400 студентов выпустил Институт культуры в Химках в 2024 году

Выпускной вечер прошел в Московском государственном институте культуры в Химках. Более 400 студентов получили дипломы, из них 130 человек закончили заведение с отличием.

Институт культуры выпустил журналистов, специалистов теле-, кино- и фотоискусства, художников анимации, лингвистов и дизайнеров.

«Пусть те трудности, которые были преодолены вами, будут самыми максимальными, а впереди только удача, успех, достижения и процветание. Желаю добиваться тех целей, которые вы поставили перед собой, не бояться препятствий и быть уверенными в своих силах», — поздравил студентов проректор по административно-хозяйственной деятельности и цифровому развитию Московского государственного института культуры Андрей Попов.

Торжественно вручили дипломы и выпускникам театрально-режиссерского факультета. Преподавали ребятам заслуженные деятели культуры и искусства, народные артисты России.

Заведению в этом году исполнилось 94 года. Всего в вузе работают 52 направления подготовки.

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