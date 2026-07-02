Более 400 школьников приняли участие в летних программах в Одинцове

Летние образовательные программы Гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцове объединили свыше 400 школьников из 13 регионов России и Республики Абхазия. Во время каникул участники не только отдыхают, но и углубленно изучают различные предметы, участвуют в проектах и творческих мероприятиях.

Для ребят организованы встречи с экспертами, проектные сессии, деловые игры и другие форматы, позволяющие применять полученные знания на практике. Школьники могут выбрать одно из нескольких образовательных направлений: языковой интенсив, математический и естественно-научный курс, программы по английскому и арабскому языкам, а также летняя школа по экономике, праву и предпринимательству.

Помимо учебных занятий участников ждут спортивные соревнования, творческие мастер-классы и командные мероприятия. Вечерние встречи, квесты и совместные активности помогают ребятам познакомиться, найти новых друзей и сделать летние каникулы не только полезными, но и насыщенными яркими впечатлениями.