Более 400 семей в Мытищах получили денежную выплату вместо земельного участка

23 января президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В Мытищах проживают 4164 многодетные семьи и, кроме стандартного набора льгот и пособий, они также имеют право на федеральные и региональные привилегии.

Теперь во всех регионах действует единый критерий: многодетной семьей в России признается семья, имеющая троих и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Родителям в этом документе предоставлены различные льготы и денежные выплаты, а также определено понятие многодетной семьи на федеральном уровне.

Социальную поддержку можно будет получать до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста или 23 лет, если он учится на дневной форме. Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на пригородных железнодорожных маршрутах — этой льготой пользуются 8040 детей и 3958 родителей в Мытищах.

Ежегодные выплаты на обучающихся детей, частичную или полную компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и детские лагеря предоставили 41 ребенку в Мытищах в 2024 году, а 413 семей получили единовременную денежную выплату вместо земельного участка.

Что касается федеральных льгот, то они включают налоговые вычеты, субсидии на погашение ипотеки и другие меры поддержки. Более подробно о том, какие льготы доступны многодетным семьям, условиях их получения и способах оформления можно узнать тут.