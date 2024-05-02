Более 400 росгвардейцев обеспечили безопасность в Подмосковье в праздники | 360°

02 мая 2024, 12:56
Более 400 росгвардейцев обеспечили безопасность в Подмосковье в праздники
Свыше 400 сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время проведения православных праздников в Подмосковье в минувшие выходные. Они следили за порядком в местах проведения мероприятий в честь вербного воскресенья.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы провели профилактические осмотры территории, а также приблизили маршруты патрулирования к местам проведения православных обрядов.
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Всего богослужения прошли в 208 церквях, храмах и монастырях.
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Росгвардия
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