Более 400 росгвардейцев обеспечили безопасность в Подмосковье в праздники | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:56 Более 400 росгвардейцев обеспечили безопасность в Подмосковье в праздники Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Свыше 400 сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время проведения православных праздников в Подмосковье в минувшие выходные. Они следили за порядком в местах проведения мероприятий в честь вербного воскресенья.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы провели профилактические осмотры территории, а также приблизили маршруты патрулирования к местам проведения православных обрядов.

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Всего богослужения прошли в 208 церквях, храмах и монастырях.

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