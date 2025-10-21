Более 400 первокурсников посвятили в студенты в Волоколамске

Торжественная церемония «Посвящение в студенты 2025» прошла в стенах дворца спорта «Лама». Более 400 вчерашних школьников официально стали частью студенческого сообщества Волоколамского филиала Красногорского колледжа.

В этом году дружная семья пополнилась 450 новыми студентами. Подготовка к мероприятию началась еще 1 сентября, и труды ребят не прошли даром. Со сцены звучали песни, стихи и зажигательные танцы.

Первокурсники продемонстрировали свои таланты, а старшекурсники поддержали их и помогли сделать этот день по-настоящему особенным.

По итогам творческого конкурса первое место досталось первокурсникам специальности «Лечебное дело». Студенты, выбравшие «Правоохранительную деятельность», заняли второе место. А третье место завоевали будущие специалисты «Пожарной безопасности».

Первокурсники с гордостью прошли обряд посвящения и произнесли «Клятву студента». С этого момента они стали частью большой и дружной семьи колледжа.

