Более 400 первокурсников посвятили в студенты в Волоколамске

Торжественная церемония «Посвящение в студенты 2025» прошла в стенах дворца спорта «Лама». Более 400 вчерашних школьников официально стали частью студенческого сообщества Волоколамского филиала Красногорского колледжа.

В этом году дружная семья пополнилась 450 новыми студентами. Подготовка к мероприятию началась еще 1 сентября, и труды ребят не прошли даром. Со сцены звучали песни, стихи и зажигательные танцы.

Первокурсники продемонстрировали свои таланты, а старшекурсники поддержали их и помогли сделать этот день по-настоящему особенным.