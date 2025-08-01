Более 400 метров теплотрассы заменят на Кузьминской улице в Котельниках

В Котельниках продолжается капитальный ремонт тепловых сетей в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Глава городского округа Михаил Соболев проверил работу подрядчика на участке Кузьминской улицы.

К работе приступила организация ООО «Стройснаб». Специалисты должны заменить участок протяженностью 421 метр и диаметром 400 миллиметров.

Исполнитель завершает монтаж байпаса — временной тепловой линии, которая обеспечит теплоснабжение жилых домов на период основных работ. После его опрессуют и введут в эксплуатацию.

«Это важный этап, который позволит избежать перебоев с отоплением. Как только временная линия заработает, бригады приступят к основным работам по капитальному ремонту магистрали», — пояснил Михаил Соболев.

Все работы планируется завершить к 1 октября 2025 года.