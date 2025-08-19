Более 400 килограммов корма для бездомных животных собрали в Люберцах

Помимо этого, волонтерам передали лекарства, лежанки и игрушки для собак и кошек. Все это добровольцы доставили в домашний приют в Малаховке и в государственный приют «Пушистый друг».

Организовали фестиваль «Лучший друг» сторонники партии «Единая Россия». По словам муниципального координатора партийного проекта «Защита животного мира», сторонника партии Марии Калугиной, такие мероприятия показывают, что равнодушных людей гораздо меньше, чем кажется.

«Сегодня мы сделали доброе дело вместе — и для животных, и для общества в целом. Очень важно, что на фестивале мы не только собрали помощь, но и смогли пообщаться с жителями, рассказать им о том, как можно помочь приютам и почему так важно ответственно относиться к домашним питомцам», — сказала Мария Калугина.

Она также добавила, что «Единая Россия» будет и дальше поддерживать инициативы, направленные на защиту братьев наших меньших. Отметим, что по данным зоозащитных организаций на 2024 год в Подмосковье насчитывалось свыше 30 тысяч безнадзорных животных.