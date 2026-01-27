Более 400 дворников вывели на круглосуточную уборку снега в Павловском Посаде

Сильный снегопад начался в Подмосковье в ночь на 27 января. Спецтехника вышла на улицы по всему региону. Так, порядка 200 машин и 400 дворников задействовали в работе в Павловском Посаде.

С четырех часов утра дворники трудятся над уборкой улиц. Их оснастили тракторами, погрузчиками, грейдерами и другой спецтехникой. Работу будут вести круглосуточно.

Ожидается, что снегопад продлится до четверга. Все это время коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей. Особое внимание уделят опасным участкам, социальным учреждениям и автобусным остановкам.