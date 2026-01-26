Воробьев поручил коммунальным службам Подмосковья подготовиться к снегопаду

Сильные морозы ударили в Подмосковье на минувших выходных. На этой неделе в регионе ожидают сильный снегопад. Губернатор Андрей Воробьев призвал коммунальные и дорожные службы быть наготове.

В этот вторник синоптики спрогнозировали в Подмосковье сильный снегопад с высотой покрова до 40 сантиметров. Губернатор призвал мобилизовать все профильные службы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

«Наша задача — уже сейчас провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются и дворов, и проездов на межквартальных, муниципальных, региональных дорогах», — сказал Воробьев.

В Подмосковье есть четкий алгоритм действий в случае снегопада. Прежде всего о возможных неудобствах предупреждают жителей. Андрей Воробьев отметил, что в непогоду особенно важно обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.