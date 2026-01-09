Более 400 дворников вышли на борьбу с последствиями снегопада в Химках

Для уборки снега в Химках задействовали более 90 единиц спецтехники и 410 дворников. Они расчищают дороги, подъезды к остановкам, подходы к социальным объектам, а также дворовые территории.

Для устранения последствий мощного снегопада направили в том числе тракторы и мини-погрузчики.

Снежный шторм начался в Подмосковье из-за циклона «Фрэнсис». На фоне непогоды в регионе мобилизовали коммунальные и дорожные службы, расчисткой улиц занимаются порядка 28,7 тысячи специалистов и более 9,5 тысячи единиц техники.

Несмотря на сложную погодную обстановку, общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме. Профильные службы оперативно убирают подходы к остановкам, железнодорожным платформам, а также к социальным объектам.