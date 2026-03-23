Более 400 детских плошадок благоустроят в Подмосковье в этом году

Благоустройство детских площадок продолжат в Подмосковье в этом году. В программу вошли 436 игровых зон.

Как рассказали в Мособлдуме, с 2021 по 2025 год в Подмосковье благоустроили более двух тысяч детских игровых площадок.

«В этом году в рамках Народной программы „Единой России“ планируется обновить 436 детских игровых площадок», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что жители сами определяют, где проведут работы. Их наказы ложатся в основу деятельности депутатов.

По инициативе «Единой России» также проведут большую работу по обновлению школьных стадионов. За пять лет отремонтировали бьолее 500 объектов, еще 15 привдут в порядок в 2026 году.