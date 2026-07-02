Более 400 детей из 13 регионов проводят каникулы в гимназии имени Е. М. Примакова

Этим летом в Гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского городского округа отдыхают более 400 детей из 13 регионов России и Республики Абхазия. Они участвуют в образовательных программах, организованных при поддержке Министерства образования Московской области.

Участники могут выбрать из нескольких направлений: языковой интенсив «Обучение на практике», математический и естественно-научный интенсив «PRIмер», интенсивы по английскому и арабскому языкам. Также есть летняя школа по экономике, праву и предпринимательству.

В рамках программ проводятся встречи с экспертами, деловые игры и проектные сессии. Ребята учатся применять полученные знания на практике. Кроме того, они активно занимаются спортом, участвуют в творческих мастер-классах и совместных мероприятиях. Вечерние творческие вечера и командные квесты помогают укрепить дружбу между участниками.