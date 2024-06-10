Более 400 человек выступили на Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье
Спартакиада пенсионеров Московской области прошла в Коломне. Участниками соревнований стали 400 спортсменов-любителей. Они состязались в шести видах спорта.
Участники демонстрировали свои навыки в шахматах, легкой атлетике, дартсе, плавании, пулевой стрельбе и настольном теннисе.
По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны. Представители города Озеры завоевали серебряные медали, команда из Подольска замкнула тройку лидеров.
Отмечается, что самому старшему участнику Спартакиады исполнилось 82 года, а старшей — 81 год.
«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться ещё лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений», — обратился к участникам председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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