Более 400 человек выступили на форуме управления ЖКХ в Подмосковье

В Московской области прошел форум, посвященный модернизации ЖКХ и городского хозяйства. В нем приняли участие более 400 руководителей, экспертов и членов областного правительства.

На форуме состоялись три тематические сессии: повышение эффективности инфраструктуры ЖКХ, робототехника и искусственный интеллект в ЖКХ и строительстве, а также способы привлечения специалистов в сферу.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил важность цифровизации и рассказал о планах по обновлению систем водоснабжения, капремонту многоквартирных домов и строительству очистных сооружений.

«Сегодня на форуме с коллегами затронули важную тему использования искусственного интеллекта при формировании программ модернизации и инвестпрограмм в ЖКХ. Видим точку роста в привлечении цифровых технологий для этого процесса», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, также начинается работа по запуску Единого диспетчерского центра региона. В него интегрируют муниципальные диспетчерские службы, объекты ЖКХ и систему передачи данных. Ожидается, что Центр обеспечит максимально эффективную эксплуатацию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

На форуме также работала выставка спецтехники и оборудования. Среди участников был Серпуховский лифтостроительный завод, представивший энергоэффективное оборудование с безредукторными лебедками.