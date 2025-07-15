Более 400 человек проверили здоровье в Центре онкопомощи Подольска с начала года

Онкологи Подольска стоят на страже здоровья пациентов всего юга Подмосковья. По объему оказываемой онкологической помощи округ занимает второе место в регионе.
В настоящее время служба онкологической помощи Подольской областной клинической больницы состоит из Центра амбулаторной онкологической помощи и круглосуточных стационарных отделений, а также дневного стационара отделения противоопухолевой лекарственной терапии. Ежегодно здесь проходят лечение десятки тысяч человек.
Онкозаболевания стали чаще выявлять на ранней стадии, это позволяет врачам быстрее начать лечение. Пройти обследование в онкоцентре можно не только по направлению врача, но и в рамках Дней открытых дверей, которые проводятся в Центре амбулаторной онкологической помощи ежемесячно.
Прием в эти дни позволяет всем желающим пройти диагностику без записи.
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