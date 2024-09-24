Более 400 атлетов приняли участие в соревнованиях по эстафетному бегу в Жуковском

Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу прошли в Жуковском. Более 400 атлетов прибыли на стадион «Метеор».

В программе — эстафета на разные дистанции и эстафета с барьерами.

«Я хочу сказать спасибо и главе города, и главе Московской области Андрею Воробьеву за то, что так оперативно откликнулись. Мы здесь будем наблюдать замечательные соревнования», — поздравил всех с началом состязаний исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Сергей Костин.

В состав команды Подмосковья вошли 80 спортсменов из 17 муниципалитетов. Мужская сборная области победила в эстафете на дистанции 800 метров.

«Задача была — спокойно начать и на втором круге сделать максимальное преимущество, что получилось удачно», — сказал мастер спорта, легкоатлет из команды Московской области Алексей Бутранов.