Более 400 атлетов приняли участие в соревнованиях по эстафетному бегу в Жуковском
Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу прошли в Жуковском. Более 400 атлетов прибыли на стадион «Метеор».
В программе — эстафета на разные дистанции и эстафета с барьерами.
«Я хочу сказать спасибо и главе города, и главе Московской области Андрею Воробьеву за то, что так оперативно откликнулись. Мы здесь будем наблюдать замечательные соревнования», — поздравил всех с началом состязаний исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Сергей Костин.
В состав команды Подмосковья вошли 80 спортсменов из 17 муниципалитетов. Мужская сборная области победила в эстафете на дистанции 800 метров.
«Задача была — спокойно начать и на втором круге сделать максимальное преимущество, что получилось удачно», — сказал мастер спорта, легкоатлет из команды Московской области Алексей Бутранов.
На этой же дистанции — 800 метров — юноша из команды Санкт-Петербурга до 18 лет установил новый рекорд России.
«Для нас это очень знаковое событие, потому что сегодня приехало большое количество участников — спортсмены из 26 регионов страны», — сказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.
Победителей наградили медалями и грамотами. Дипломы получили команды из других регионов, которые заняли призовые места в общекомандном зачете.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».