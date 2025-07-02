Более 40 жителей Балашихи прошли обследование в онкодиспансере

В Балашихинском центре амбулаторно-онкологической помощи Московского областного онкологического диспансера прошел День открытых дверей. Это мероприятие стало частью профилактики серьезных заболеваний.

Около 40 жителей Балашихи и близлежащих районов старше 18 лет посетили центр в минувшие выходные. По показаниям врача-онколога были проведены такие обследования, как рентгенография, маммография, УЗИ, ПСА-тест на рак простаты, анализ кала на скрытую кровь, цитология шейки матки.

«Один человек был направлен на дообследование, по результатам которого будет выбрана дальнейшая тактика лечения», — рассказала заведующая центром амбулаторно-онкологической помощи областного онкодиспансера Марина Венедиктова.

День открытых дверей внес большой вклад в развитие взаимодействия между населением и медицинским учреждением, а также позволил сделать большой шаг в укрепления здоровья жителей. Такие мероприятия позволяют выявить ранние стадии заболеваний и увеличить шансы на выздоровление.