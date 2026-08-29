Более 40 выпускников педагогических вузов начнут работу в Люберцах с сентября

С 1 сентября в школах городского округа Люберцы к работе приступят 45 молодых специалистов — выпускников педагогических вузов Москвы, Ульяновска, Перми, Пензы и других городов. Приход новых педагогов, в том числе по целевому договору, направлен на укрепление кадрового потенциала системы образования муниципалитета и решение кадрового вопроса в школах округа.

По специальности «начальные классы» в школы придут 8 человек, по математике и русскому языку — по 4 специалиста. Также ряды педагогов пополнят учителя истории, английского языка, физики, химии и воспитатели дошкольного образования. По целевому договору трудоустроились восемь человек, которые будут работать в лицее № 12, школе № 8, лицее № 4, гимназии № 46, школе № 53 и гимназии № 5.

Для закрепления молодых педагогов в образовательных учреждениях действуют региональные и муниципальные меры поддержки. Молодым специалистам доступны единовременное пособие губернатора Московской области в размере 150 тысяч рублей, ежемесячная доплата в размере 6 тысяч рублей, а также ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей для педагогов, не имеющих жилых помещений на территории Московской области. В округе дополнительно предоставляется жилье (комнаты в общежитии), туристические и санаторно-курортные путевки, а также первоочередное предоставление мест для детей педагогов в детских садах.

Начальник управления образованием — заместитель главы городского округа Люберцы Виктория Бунтина отметила, что приход в школы молодых специалистов — важный шаг в укреплении кадрового потенциала, а действующие меры поддержки позволяют решать кадровый вопрос системно. Люберцы являются лидером Подмосковья по вводу социальных объектов: за пять лет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе возведены и открыты 12 школ и 13 детских садов почти на 18 тысяч мест.