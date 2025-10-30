Более 40 тысяч жителей сделали прививку от гриппа в Лобне с 1 сентября

Так, прививку от гриппа сделали уже более 40 тысяч жителей городского округа Лобня. Взрослых вакцинируют отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп». Детей с шести месяцев — четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри». Она действует против двух штаммов гриппа А и двух штаммов гриппа В.

Сделать прививку можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в одном из пунктов вакцинации в Лобне. Они работают в Центральной и городской поликлиниках.

Также проходит выездная вакцинация. В ноябре она состоится в торговых центрах «Надежда» и «Поворот», кабинете ВОП в селе Озерецкое.

Дети могут вакцинироваться в детской поликлинике и образовательных учреждениях. До этого их обязательно осматривают медицинские специалисты.