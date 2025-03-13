Более 40 тысяч приемов провели врачи со дня открытия новой поликлиники в Лобне

Поликлинику открыли в конце декабря 2024 года. За это время медицинские специалисты приняли более 40 тысяч пациентов.

Площадь здания поликлиники составляет 12 тысяч квадратных метров. В нем работают терапевтическое отделение и узкопрофильные направления: кардиология, эндокринология, травматология и онкология. Доступны также диагностические процедуры, включая гастроскопию.

В начале марта в новое здание переехало отделение женской консультации. Теперь пациентки могут пройти необходимые процедуры в дневном стационаре.

«Мы стремимся сделать поликлинику не просто медицинским центром, а местом, где люди смогут общаться и получать поддержку. Наша цель — не только оказывать помощь, но и решать ключевые задачи здравоохранения в Московской области», — отметила главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.

В ближайшем будущем планируется лицензирование отделения реабилитации и дневного стационара на пятом этаже.