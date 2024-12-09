Более 40 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за 2 дня

В выходные в Московской области выпало до 15 сантиметров снега. Дорожные службы очистили более 40 тысяч километров муниципальных и региональных трасс за два дня.

«В работах по ликвидации снегопада задействовали 2128 дорожных рабочих и 1200 машин. В ночь на понедельник провели противогололедную обработку дорожной сети», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе рассказали, что сегодня ночью дорожники обработали ото льда почти 25 тысяч километров дорог. В первую очередь работы провели на трассах с высокой интенсивностью движения и на опасных участках дорог.

Москву и Московскую область накрыло снегом в прошедшие выходные. Он вряд ли растает, однако на смену снегопаду придет ледяной дождь и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.