В выходные в Московской области выпало до 15 сантиметров снега. Дорожные службы очистили более 40 тысяч километров муниципальных и региональных трасс за два дня.
«В работах по ликвидации снегопада задействовали 2128 дорожных рабочих и 1200 машин. В ночь на понедельник провели противогололедную обработку дорожной сети», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.
В Минтрансе рассказали, что сегодня ночью дорожники обработали ото льда почти 25 тысяч километров дорог. В первую очередь работы провели на трассах с высокой интенсивностью движения и на опасных участках дорог.
Москву и Московскую область накрыло снегом в прошедшие выходные. Он вряд ли растает, однако на смену снегопаду придет ледяной дождь и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Более 40 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за 2 дня
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