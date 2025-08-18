Более 40 тысяч человек приняли участие в праздновании 100-летнего юбилея Озер

Масштабное празднование векового юбилея города Озеры прошло в Коломне. В пятницу к ним присоединились 10 тысяч жителей, в субботу — еще 30 тысяч человек.

В честь празднования в городе извлекли и вскрыли капсулу с посланием потомкам. Ее заложили в 1975 году.

Также заложили первый камень в основание нового детского сада. Его построят на улице Калинина.

К юбилею приурочили и торжественное собрание. На нем двоим жителям Озер присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Коломна».

Выступление лучших спортсменов прошло на стадионе имени Гринина. Текстильный фестиваль организовали в парке «Сосновый бор».

Водное шоу с участием флайбордистов состоялось на обновленном карьере «Западный». В финале праздника выступил российский певцец NILETTO.

«Мне очень хочется, чтобы каждый житель Озер почувствовал, что вековой юбилей его малой родины — это чистая страница, которая открывает большое путешествие навстречу новому столетию в истории города. И только нам с вами решать, что именно будет на ней написано», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.