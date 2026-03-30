Более 40 территорий очистили в Люберцах на первом весеннем субботнике

В городском округе Люберцы 28 марта прошел первый весенний субботник. Работы развернулись на 43 дворовых и общественных территориях, участие в мероприятии принял глава округа Владимир Волков.

Подрядные организации очищают проезжие части и обочины от накопившегося за зиму смета и мусора, моют дороги, тротуары и остановочные павильоны.

«Сегодня вместе с нашими дорогими жителями привели в порядок после зимы двор домов 5 и 6 на улице Новой в Октябрьском. К управляющим компаниям и городским службам присоединились люберчане, команда администрации, депутатский корпус, партийцы, ветераны специальной военной операции и общественники — благодарю всех за заботу о чистоте округа», — отметил Владимир Волков.

Работы по приведению города в порядок будут продолжаться. Субботники в Люберцах будут проходить каждую субботу до конца апреля.